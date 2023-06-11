В ДР Конго в заповеднике Гарамба спустя 17 лет вновь появились носороги

В 1960-х годах на его территории обитало около 1 тыс. белых носорогов, но в 2006 году браконьеры убили последнего из них

ПРЕТОРИЯ, 11 июня. /ТАСС/. Группа из 16 белых носорогов доставлена из ЮАР в Демократическую Республику Конго (ДРК) в заповедник Гарамба спустя 17 лет после убийства браконьерами там последнего носорога. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция SABC.

"Возвращение белых носорогов в ДР Конго представляет собой доказательство приверженности наших властей задаче сохранения природного биологического разнообразия", - заявил глава Конголезского института охраны природы Ива Малина Нгайгнайя.

Прибывшие из ЮАР носороги размещены в национальном парке Гарамба на северо-востоке ДР Конго, который был основан в 1938 году, а в 1980 году включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1960-х годах на его территории обитало около 1 тыс. белых носорогов, однако в 2006 году браконьеры убили последнего из них. Сейчас эти животные вновь появились на его территории. Носороги поступили из частного южноафриканского заповедника.

Согласно данным ООН, в мире сейчас насчитывается 27 тыс. носорогов. Около 85% из них обитают в странах на юге Африки, что является традиционным районом обитания белых носорогов. Они охраняются международной конвенцией и национальными законами, торговля ими запрещена.