Участникам медиафорума в Каире представили программу второго саммита Россия - Африка

Модератор форума в Египте Анна Беликова отметила, что после презентации сразу стали поступать просьбы об участии

КАИР, 11 июня. /ТАСС/. Организаторы медиафорума в Каире представили его участникам содержательные и организационные составляющие второго саммита и экономического форума Россия - Африка, запланированных на июль в Санкт-Петербурге.

Собравшимся в Русском доме шеф-редакторам крупных медиа, профессорам университетов и видным политикам Африки в Русском доме презентовали тематические блоки предстоящих саммита и форума. Так, в частности, экономическая программа охватит вопросы новой глобальной экономики, комплексной безопасности и независимого развития, сотрудничества в области науки и техники, межрегионального и муниципального сотрудничества, а также молодежную программу и встречу ректоров ведущих высших учебных заведений. Отдельные сессии предусмотрены по каждому аспекту.

Как отметила модератор форума в Египте известный арабист и востоковед, преподаватель МГУ и РАНХИГС Анна Беликова, цель петербургских мероприятий - содействовать укреплению всестороннего и равноправного сотрудничества России и африканских стран во всех сферах жизни общества, включая политику, безопасность, экономические отношения, науку и технологии, культурно-гуманитарную сферу, а также в области СМИ.

"Я во время модерации в Каире вынуждена была прерываться, потому что мне писали очень много и непосредственно просили выделить место для высокопоставленных сотрудников, в том числе информационного ведомства Египта, чтобы они поучаствовали в Санкт-Петербурге. То есть в принципе после презентации сегодня сразу стали поступать просьбы по участию, практически мгновенно пошел отклик", - рассказала ТАСС в кулуарах медиафорума Беликова.

Форум в Каире собрал десятки участников. Он прошел в гибридном формате.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".