Более 3 тыс. волонтеров помогают временно отселенным жителям белгородского приграничья

Они помогают в оформлении регистрации на месте, предоставляют спальные места, выдают продукты питания и вещи первой необходимости

БЕЛГОРОД, 11 июня. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. волонтеров в Белгородской области оказывают помощь временно отселенным жителям приграничных районов региона. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по духовно-нравственному воспитанию и добровольческой деятельности областного Центра молодежных инициатив Павел Максимов.

"Помощь [временно отселенным] жителям [приграничья] оказывают не менее 3 тыс. волонтеров из движения "Мы вместе", Народного фронта, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, движения "Волонтеры Победы", а также медики. Кроме того, к акциям волонтеров присоединяются и отдельные граждане", - сказал Максимов, добавив, что пункт сбора и выдачи гуманитарной помощи, расположенный в Центре молодежных инициатив, ежедневно помогает примерно 3 тыс. человек.

По его словам, волонтеры помогают в оформлении регистрации на месте, предоставляют спальные места, выдают продукты питания и вещи первой необходимости. "Особое внимание уделяют маломобильным жителям области. Волонтеры принимают гуманитарную помощь от неравнодушных сограждан региона, отгружают централизованные поставки грузов, сортируют, отправляют в пункты временного размещения или выдают шебекинцам на месте. Они также оказывают оперативную психологическую помощь", - пояснил Максимов, добавив, что для детей добровольцы организовали досуговые зоны с аниматорами.

Повышенным спросом, как отметил Максимов, пользуются товары первой необходимости и продукты длительного хранения. "Это средства гигиены, в том числе памперсы для взрослых всех размеров, влажные салфетки, прокладки, бумажные полотенца. Также высокий спрос на домашний текстиль, детское питание, включая фруктовые пюре, детские соки, каши, смеси, как простые, так и гипоаллергенные. Кроме того, интерес представляют товары бытовой химии, кухонная утварь, продукты питания, в частности крупы, чай, кофе, консервы, макароны, а также корма для животных", - резюмировал собеседник агентства.

Как ранее уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Белгородской области, на сегодняшний день в регионе 97 пунктов временного размещения (ПВР). На территории Белгорода работает 16 ПВР.

В настоящее время в Белгороде работают четыре пункта выдачи гуманитарной помощи - в Центре молодежных инициатив, в культурном центре "Октябрь", в торговом центре "Пять звезд" и в спортивном комплексе "Космос". В воскресенье и понедельник центры приостановят свою работу - это необходимо для разгрузки и сортировки товаров.