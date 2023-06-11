В Крыму предложили добавить в систему сертификации пляжей требования по экологии

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко считает, что систему надо создавать для всей России

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Существующую национальную систему сертификации пляжей "Синий флаг" необходимо дополнить требованиями, учитывающими экологическую составляющую. Такое мнение высказал журналистам министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

"В Крыму есть пляжи, имеющие "синий флаг", это российская система сертификации, но она подразумевает прежде всего наличие определенных сервисных опций, не экологических. Мы в свое время поднимали этот вопрос с министерством экономического развития и будем делать сертификацию более экологосориентированной, в сочетании сервиса и экологии. Видимо, не в этом году и не в этом сезоне, но однозначно такую сертификацию нужно создавать, мы это с коллегами уже проговаривали", - сказал Волченко, добавив, что в Крыму около 10 пляжей соответствуют категории "синий флаг".

По его словам, система, учитывающая экологические требования, необходима всем курортным регионам, где развивается пляжный туризм. "Такую систему надо создавать не для одного региона, а для всей страны, нужно реформировать существующую систему", - пояснил министр.

По данным Министерства курортов и туризма Крыма, с 2015 года количество оборудованных, благоустроенных пляжей увеличилось практически вдвое - с 230 до более 400. Наибольшее количество пляжей в Крыму расположено на территории Алушты, Евпатории, Ялты. В рамках разработки мастер-плана развития туризма в Республике Крым разработан архитектурный код пляжных территорий для всех типов пляжей Крыма. В 2023 году на благоустройство пляжей Крыма выделено порядка 160 млн рублей грантовой поддержки.

Общероссийская добровольная сертификация пляжных территорий осуществляется аккредитованными организациями по трем категориям. Высшей, I категории пляжей соответствует синий флаг, II категории - зеленый флаг, III категории - желтый флаг.