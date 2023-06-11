Вестибюли станции метро "Спортивная" в Москве работают в обычном режиме

Ограничение вводили в связи с проведением финального матча футбольного Кубка России

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Все вестибюли станции московского метро "Спортивная" работают в штатном режиме, об этом в воскресенье сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"Вестибюли станции "Спортивная" Сокольнической линии работают в обычном режиме - для входа и выхода пассажиров", - говорится в сообщении.

Ранее южный вестибюль станции метро "Спортивная" временно работал только на выход.

Департамент информировал, что режим работы вестибюлей станций метро "Спортивная" и "Воробьевы горы" может быть временно изменен в связи с проведением финального матча футбольного Кубка России между московским ЦСКА и "Краснодаром" на стадионе "Лужники".