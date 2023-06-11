В Крыму приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна

Для пассажиров организуют трансфер автобусами

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Движение поездов приостановили в Кировском районе Крыма из-за повреждения железнодорожного полотна, написал в воскресенье в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

"В Кировском районе Крыма в связи с повреждением железнодорожного полотна приостановлено движение поездов. Ориентировочное время устранения проблем займет от трех до четырех часов. На месте работают все профильные службы. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Пострадавших нет. Лично держу ситуацию на контроле. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал он.

Пассажирские поезда не проходили по железнодорожному участку, сообщили ТАСС в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд сервис экспресс".

"В момент ЧП на этом участке наших поездов не было, сейчас на место выехали наши сотрудники, чтобы оценить обстановку. Разумеется, по графику движения [поезда] по этому участку проходят, но время прохождения ближайших поездов через несколько часов. Соответственно, обстановка уточняется", - сказали в пресс-службе.

Железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" не прогнозирует сбоя в движении поездов в связи с ЧП.

"Сбоя в графике движения не прогнозируется. На месте работают и наши специалисты. Сейчас идет оценка повреждения путей. Информация о графике будет позднее", - сообщили в компании.

В мае после схода нескольких вагонов с зерном с рельсов на перегоне Симферополь - Севастополь, произошедшего, по информации Крымской железной дороги, из-за "вмешательства посторонних лиц", власти Крыма заявили, что в регионе усилят меры безопасности на железной дороге. Планировалось увеличить количество обходов для осмотра железнодорожного полотна, а также решить вопрос установки видеонаблюдения.