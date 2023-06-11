11 июня, 13:47

Посол России в Египте призвал соблюдать рекомендации, чтобы избежать встречи с акулой

Георгий Борисенко отметил, что в Красном море "иногда случаются неприятные инциденты"

КАИР, 11 июня. /ТАСС/. Российское посольство призвало граждан страны прислушиваться к рекомендациям спасательных служб и руководства отелей в Египте, чтобы избежать встречи с акулами. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье посол России в Каире Георгий Борисенко.

Читайте также
В Египте запретили купание в районе, где из-за нападения акулы погиб россиянинВ АТОР сообщили, что российские организованные туристы в Хургаде находятся в безопасностиВ Египте сообщили о поимке акулы, напавшей на россиянина

Глава российского диппредставительства отметил, что египетские курорты с удовольствием ждут российских граждан. "Египтяне всегда рады туристам из нашей страны. Но, конечно, находясь на курортах Красного моря, необходимо проявлять благоразумие и соблюдать те правила, которые устанавливают местные власти, в том числе относительно купания в Красном море. Как вы знаете, там иногда случаются неприятные инциденты в связи с тем, что в это море периодически из Индийского океана заплывают хищные рыбы - акулы. Поэтому, конечно, нужно внимательно прислушиваться к тому, что говорят спасательные службы, руководство отелей по поводу того, где можно плавать, где не нужно плавать, в какое время можно плавать или не стоит этого делать", - подчеркнул посол.

"Я уверен, что вы с удовольствием проведете время своего отпуска в Египте и сможете и поправить свое здоровье, и узнать здесь много нового и интересного, потому что Египет очень богат не только природными красотами, но и своей древней историей и различными достопримечательностями", - добавил Борисенко.

8 июня гражданин России умер в результате нападения на него акулы в Красном море у побережья Хургады. 

Теги:
ЕгипетРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация