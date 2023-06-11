СМИ: в Китае в 2022 году поженилось минимальное с 1986 года число пар

Как сообщило издание Yicai, оно составило порядка 6,8 млн

ПЕКИН, 11 июня. /ТАСС/. Порядка 6,833 тыс. пар в Китае зарегистрировали брак в 2022 году, что на 803 тыс. меньше по сравнению с годом ранее. Как сообщило в воскресенье издание Yicai со ссылкой на Министерство гражданской администрации КНР, это минимум с 1986 года, когда в стране начали вести подобную статистику.

"Сейчас возраст вступления в брак продолжает отодвигаться, и большинство людей создает семью, когда им больше 27 лет", - сообщил изданию эксперт в области демографии Дун Юйчжэн, занимающийся социальными исследованиями в правительстве провинции Гуандун на юге КНР.

По его словам, взгляды молодых людей на брак изменились, многие из них больше не считают создание семьи и рождение ребенка обязательными событиями в жизни. "Кроме того, растущая себестоимость брака в реальной жизни также влияет на выбор молодых людей", - добавил он.

В прошлом году количество зарегистрированных браков впервые за последние четыре десятилетия упало ниже 7 млн. Максимальное число было зафиксировано в 2013 году, тогда в Китае поженились 13,469 тыс. пар. Последующие девять лет этот показатель непрерывно снижался. К 2022 году он сократился на 49,3% по сравнению с пиковым значением.