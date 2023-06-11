В Хургаде открыли пляжи, за исключением места нападения акулы на россиянина

В администрации провинции Красное Море не обнаружили аномальных явлений при наблюдении за ситуацией на море

КАИР, 11 июня. /ТАСС/. Власти египетской провинции Красное Море с воскресенья открыли для купания и занятий водными видами спорта часть побережья близ курортного города Хургада, за исключением участка, где в четверг погиб россиянин при нападении на него акулы. Об этом сообщила администрация этой провинции.

"В результате проведенных в течение последних двух дней наблюдений за ситуацией на море никаких аномальных явлений не зарегистрировано", - отметили местные власти. Рекомендовано "постепенно возобновить купание в море и занятие водными видами спорта на пляжах Эль-Гуны и Хургады, за исключением зоны, где было зафиксировано нападение акулы на человека". Отмечается, что этот район остается закрытым для "пересмотра системы обеспечения и соблюдения стандартов безопасности".

Вечером 8 июня министр окружающей среды Египта Ясмин Фуад распорядилась "принять меры по запрещению купания и занятия водными видами спорта в районе между курортом Эль-Гуна на севере и южной границей залива Абу-Сома в течение двух дней с утра пятницы, 9 июня 2023 года". Такое решение было принято по согласованию с губернатором провинции Красное Море. Министр дала указания в кратчайшие сроки обследовать район трагедии близ Хургады на предмет наличия акулы, напавшей на человека.

Сразу после инцидента министерством была сформирована специальная комиссия по выяснению обстоятельств гибели российского гражданина. Она определила, что на россиянина напала тигровая акула. Спустя несколько часов ведомство сообщило о поимке этого животного, что было подтверждено биологической экспертизой.

Как ранее рассказал ТАСС генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев, погибший не был туристом и на постоянной основе проживал на территории Египта. Дипломат также отметил, что пляж Dream Beach, где произошел инцидент, является муниципальной собственностью, а не принадлежит какой-либо определенной гостинице, в которых обычно размещаются туристы, в том числе из России. Российских граждан призвали "сохранять бдительность при нахождении в воде, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу".