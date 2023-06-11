Путин в День России в Кремле вручит золотые медали Героям Труда

Также в этот день состоится церемония вручения государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности за 2022 год

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 12 июня на торжественной церемонии в Кремле лично вручит золотые медали "Герой Труда РФ" россиянам, удостоенным этой награды, сообщила пресс-служба главы государства.

Ранее сообщалось, что также в День России состоится церемония вручения государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности за 2022 год.

Президент 1 мая подписал указ о присвоении звания "Герой Труда" пятерым россиянам. Среди них управляющий директор и генеральный конструктор компании "ОДК-авиадвигатель" (находится в Пермском крае, входит в Ростех) Александр Иноземцев, ученый-химик, академик РАН, руководитель центра двойных технологий "Союз" (Московская область) Юрий Милехин, гендиректор Бийской льняной компании (Алтайский край) Лев Каленов, преподаватель из волоколамской гимназии №1 (Московская область) Татьяна Бабурова, подземный горнорабочий заслуженный шахтер РФ Эдуард Щербина.

Герой Труда Российской Федерации - высшее звание и государственная награда РФ за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Аналогичное звание (Герой Труда, позже - Герой Социалистического Труда) существовало в СССР. Указ об установлении звания Героя Труда РФ был подписан президентом страны в 2013-м, в том же году прошли первые награждения. Всего к настоящему времени этого звания удостоены более 80 россиян.