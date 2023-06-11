На Ставрополье объявили штормовое предупреждение из-за ливней с градом и ветром

В МЧС предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях и происшествиях природного характера

ПЯТИГОРСК, 11 июня. /ТАСС/. ГУ МЧС объявило штормовое предупреждение в Ставропольском крае из-за ливней, града, гроз и шквалистого ветра. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

"По данным Ставропольского Гидрометцентра, в период времени 16:30-17:30 и до конца суток 11 июня и далее в течение суток 12, 13 и 14 июня в Ставропольском крае местами ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с этим возможны чрезвычайные ситуации и происшествия природного характера. Они могут быть связаны с подтоплением низменных частей местности в населенных пунктах и на автодорогах, нарушениями в работе дренажных систем, ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП. Также возможны нарушения в работе транспорта, повреждения линий связи и ЛЭП, повреждения кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций.