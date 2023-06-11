Токаев посмертно наградил 14 погибших в результате пожара на востоке Казахстана

Все погибшие - сотрудники государственного лесного природного резервата "Семей орманы"

АСТАНА, 11 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому 14 погибших при тушении пожара в Абайской области на востоке республики посмертно награждены государственными наградами. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Все погибшие - сотрудники государственного лесного природного резервата "Семей орманы". Посмертно они удостоены ордена "Курмет" ("Почет") "за мужество и самоотверженность, проявленные в чрезвычайной ситуации, возникшей в области Абай".

Ранее в МЧС Казахстана сообщили, что площадь лесного пожара в Абайской области составила 60 тыс. га. В тушении огня задействованы порядка 300 единиц техники, около 1,5 тыс. человек и 11 вертолетов. В городе Семее - административном центре области - объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. Президент республики объявил 12 июня днем общенационального траура по жертвам трагедии.