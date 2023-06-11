11 июня, 15:30,
обновлено 11 июня, 15:52
Военная операция на Украине

В Херсонской области началась вакцинация от инфекционных заболеваний

В Роспотребнадзоре сообщили, что анализ питьевой воды из распределительной сети не выявил отклонений

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Вакцинация населения против инфекционных заболеваний началась в Херсонской области, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора в воскресенье.

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"Осуществляется вакцинация населения от инфекционных заболеваний", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что ситуация после разрушения Каховской ГЭС остается на постоянном контроле ведомства. Анализ питьевой воды из распределительной сети в населенных пунктах Херсонской области, морской воды в Крыму и воды в Северо-Крымском канале не выявил отклонений. С 7 июня на этих территориях отобрана 91 проба.

"Специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторинг состояния окружающей среды в Херсонской области. Ведется регулярный отбор проб воды на предмет отклонения от нормативных показателей", - добавили в пресс-службе. 

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