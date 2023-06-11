В Москве завершили работы по укладке асфальта в Лефортовском тоннеле

В ближайшее время на дорожное полотно нанесут разметку

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Работы по замене асфальта в Лефортовском тоннеле в Москве завершились. Об этом сообщил в воскресенье заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства за двое суток обновили порядка 74,5 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия в самом длинном тоннеле столицы - Лефортовском. Дорожно-ремонтные работы провели с использованием бесшовной технологии. При таком способе укладка асфальтобетонного покрытия ведется "единым ковром" одновременно на всей ширине проезжей части, что позволяет существенно сократить время проведения работ и увеличить срок службы дорожного полотна", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Он также добавил, что всего в работах задействовали более 300 единиц спецтехники и 500 сотрудников, а в ближайшее время нанесут разметку на дорожное полотно.

Заммэра также отметил, что движение транспорта в тоннеле возобновится в течение часа.