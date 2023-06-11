В Северную Осетию на отдых прибыли 25 детей из Черниговского района Запорожской области

Они пробудут в республике 21 день

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 июня. /ТАСС/. Северная Осетия приняла на отдых 25 детей из Черниговского района Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"25 ребят и трое сопровождающих взрослых из Черниговского района Запорожской области прибыли в Северную Осетию отдохнуть и поправить здоровье на базе реабилитационного центра "Тамиск", - говорится в сообщении.

Дети пробудут в Северной Осетии 21 день. Их ждут образовательные и развлекательные мероприятия, экскурсии и многое другое.

Как сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале, в 2023 году около 500 детей из новых регионов России отдохнут в республике. "Постараемся сделать все возможное, чтобы ребята провели время с пользой и получили море приятных впечатлений!" - говорится в сообщении.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло и исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Мелитополе подписали ранее соглашение, предполагающее оказание шефской помощи Черниговскому району Запорожской области.

Речь, в частности, шла о ремонте социальных учреждений - школ и детских садов района, отдыхе детей в здравницах республики, а также о работе на постоянной основе группы врачей и социальных работников из Северной Осетии, которые остро необходимы в Запорожской области.