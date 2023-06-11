Площадь затопления в районах на правом берегу Днепра в Херсонской области снизилась вдвое

Глава администрации подконтрольной Киеву части области Александр Прокудин сообщил, что cредний уровень воды снизился до отметки 4,01 м

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Площадь затопления, которое произошло из-за прорыва дамбы Каховской ГЭС, в занятых украинским войскам районах Херсонской области сократилась почти в два раза. Об этом сообщил глава администрации подконтрольной Киеву части Херсонской области Александр Прокудин.

"Общая площадь затопления в населенных пунктах уменьшилась практически вдвое - со 139 до 77,78 кв. км", - написал он в Telegram-канале. Прокудин добавил, что, по обновленным данным, средний уровень воды снизился до отметки 4,01 м. По его словам, на правом берегу Днепра подтопленными остаются 32 населенных пункта.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram-канале, что в настоящее время на подконтрольной Киеву территории площадь затопления уменьшается, но до прежнего уровня вода уйдет только примерно через две недели.