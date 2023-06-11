Четверых военнослужащих из ЛНР освободили из украинского плена

Омбудсмен республики Виктория Сердюкова сообщила, что в ближайшее время они вернутся домой

ЛУГАНСК, 11 июня. /ТАСС/. Четверо военнослужащих из Луганской Народной Республики освобождены из украинского плена в числе 94 российских военнопленных, возращенных в результате обмена. Об этом сообщила ТАСС омбудсмен республики Виктория Сердюкова.

"Четверо военнослужащих нашей республики в ходе обмена с государством Украина освобождены из плена. В ближайшее время они вернутся домой, в республику", - сказала она.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 94 российских военнослужащих возвращены в результате переговоров из украинского плена, где им грозила смертельная опасность. Они будут доставлены в медучреждения для лечения и реабилитации.