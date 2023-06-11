11 июня, 17:19,
обновлено 11 июня, 17:36

В Херсонской области сообщили, что спасательная операция переходит в гуманитарную

По словам председателя правительства региона Андрея Алексеенко, самая сложная ситуация по-прежнему сохраняется в городе Алешки

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Уровень воды продолжает снижаться в районах Херсонской области, охваченных наводнением, которое было вызвано разрушением дамбы Каховской ГЭС. Как сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко, спасательная операция переходит в гуманитарную.

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"Ситуация на вечер 11 июня. Уровень воды продолжает снижаться. За сутки - на 1,5-1,9 м", - написал Алексеенко в Telegram-канале. Он добавил, что самая сложная ситуация по-прежнему сохраняется в городе Алешки.

"Спасательная операция постепенно переходит в стадию гуманитарной - снабжения водой и продуктами остающихся в зоне ЧС людей, кто не готов к эвакуации. К ним на лодках и на спецтехнике выезжают также бригады медиков", - сообщил глава правительства Херсонской области. 

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