Соединяющий Южную Осетию с Россией Транскам закрыли из-за непогоды

ГУ МЧС России по РСО-Алания ранее сообщило о штормовом предупреждении в период с 10 до 13 июня

ЦХИНВАЛ, 11 июня. /ТАСС/. Движение по Транскавказской автомагистрали, соединяющей Южную Осетию с Россией, приостановлено из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в воскресенье в МЧС Южной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда запрещено движение автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали с 21:00 11 июня до особого распоряжения", - сказали в ведомстве.

Движение по Транскаму также было приостановлено с 19:30 субботы до 10:30 воскресенья в связи с плохими погодными условиями.

Ранее ГУ МЧС России по РСО-Алания сообщило о штормовом предупреждении в период с 10 до 13 июня. По данным ведомства, на территории Республики Северная Осетия - Алания ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. На реках возможен подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объема.

Транскам - единственная автомобильная дорога, связывающая Россию с Южной Осетией. Ее протяженность составляет 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью.