В Волгоградской области прогнозируют грозы, град и сильный ветер

Жителям рекомендовали закрыть окна в помещениях, а также обходить шаткие строения и рекламные щиты

ВОЛГОГРАД, 11 июня. /ТАСС/. Сильный ветер, ливни с грозами и градом ожидаются в Волгоградской области до утра 12 июня включительно, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"До конца суток 11 июня, ночью и утром 12 июня в отдельных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

В региональном ведомстве рекомендуют закрыть окна в помещениях, на улице обходить шаткие строения и рекламные щиты, а при парковке машин выбирать место вдали от деревьев, слабо укрепленных конструкций.

Согласно шкале Бофорта, измеряющей силу ветра, ветер скоростью от 24,5 м/с считается сильным штормом и способен нести значительные разрушения строений, вырывать деревья с корнем.