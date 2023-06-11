Хуснуллин посетил Новую Каховку и Корсунку

По словам вице-премьера, он проверил организацию работ по ликвидации подтопления в результате разрушения Каховской ГЭС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что посетил Новую Каховку и Корсунку в Херсонской области, где проверил организацию работ по ликвидации подтопления в результате разрушения Каховской ГЭС.

"Сегодня по поручению президента [РФ Владимира Путина] посетил Новую Каховку и Корсунку в Херсонской области. Посмотрел текущую ситуацию в целом и организацию работ по ликвидации наводнения. Могу сказать, что работа организована хорошо. Например, воды уже нет на площади, известной всем кадрами с плавающими лебедями", - написал он в Telegram-канале.

Вице-премьер также сообщил, что посетил пункт обеспечения товарами первой необходимости и провел совещание в штабе, где обсуждались дальнейшие шаги по ликвидации ЧП. "Посмотрели все дальнейшие шаги по ликвидации наводнения и обеспечения граждан всем необходимым", - отметил он.

В пятницу премьер-министр Михаил Мишустин по поручения Путина создал правительственную комиссию по ликвидации наводнения в Херсонской области, причиной которого стала диверсия на Каховской ГЭС. Правкомиссию возглавил Хуснуллин.

В ее состав вошли руководитель МЧС России Александр Куренков, глава Минприроды Александр Козлов, первый замминистра финансов Леонид Горнин, первый замминистра внутренних дел Александр Горовой, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Также в комиссию включены представители Минпромторга, Минфина, Минтранса, Минэнерго, Минстроя, Минздрава, Минприроды, Минсельхоза, Минцифры, Минтруда, Минобороны, ФСБ, Росгвардии, Роспотребнадзора, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федерального агентства водных ресурсов, Федерального медико-биологического агентства.