На центральной площади Никосии прошли приуроченные ко Дню России торжества

По словам организаторов, изначально предполагалось участие нескольких сотен человек

НИКОСИЯ, 11 июня. /ТАСС/. Торжества, приуроченные ко Дню России, прошли в воскресенье вечером на центральной площади кипрской Никосии - площади Свободы (Элефтериас), передает корреспондент ТАСС с места событий. Многие гости мероприятия, организатором которого выступили Общество дружбы и культурных связей "Кипр - Россия" и Координационный совет российских соотечественников (КСРС), держали российские флаги, повсюду была слышна русская речь. Несмотря на в целом непростые политические отношения между Никосией и Москвой, вызванные ситуацией на Украине, большая часть населения острова тепло относится к россиянам, с которыми их связывают давние узы дружбы. И эта атмосфера особенно ощущалась на площади Элефтериас.

По словам организаторов, изначально предполагалось участие нескольких сотен человек. "Дружба между народами России и Кипра бесценна и она должна быть сохранена", - заявил, обращаясь к собравшимся, президент Общества дружбы и культурных связей "Кипр - Россия" Харис Трассу.

"Мы искренне надеемся, что прагматичный подход возобладает и больше государств присоединится к нашему общему делу построения справедливого многополярного мира, где будут учитывать интересы друг друга, уважать культурные различия, сохранять национальную идентичность, беречь историческую правду и традиционные ценности", - заявил посол России на Кипре Мурат Зязиков. На мероприятии было вручено благодарственное письмо и одна из книг пятитомника "Великая Победа" 15-летнему киприоту Христофору Алексису, который, получив серьезную травму, тем не менее принял участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая в Лимасоле и прошел весь путь с остальными участниками на костылях.

Противодействие украинской диаспоры

Празднование Дня России состоялось, несмотря на попытки представителей местной украинской диаспоры оказать давление на кипрские власти и добиться отмены мероприятия. Более того, свое веское слово сказала Ассоциация адвокатов Кипра. Свобода собраний, в том числе людей, выступающих в поддержку России и президента РФ Владимира Путина, защищена конституцией Кипра, заявил президент ассоциации Христос Клиридис, комментируя демарш Общества украинско-кипрской дружбы, которое обратилось с письмом к президенту республики Никосу Христодулидису с требованием запретить проведение в стране пророссийских мероприятий и демонстраций.

"Свобода собраний является конституционно защищенным правом, даже если демонстрация вызывает чье-то недовольство", - привела слова Клиридиса газета Cyprus Mail. "Каждая демонстрация оценивается отдельно, и собрания не могут быть вообще запрещены из-за того, что они связаны с Россией или из-за того, что их участники поддерживают Путина", - добавил Клиридис.

Особое недовольство Общества украинско-кипрской дружбы вызвала серия праздничных мероприятий, приуроченных к Дню Победы, кульминацией которых стало шествие "Бессмертного полка" в Лимасоле 9 мая. Будучи не в силах воспрепятствовать проведению подобных акций, представители украинской диаспоры нередко прибегают к провокациям или агрессивным действиям.