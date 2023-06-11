Соотечественники в Швейцарии возложили цветы к мемориалу Суворова в преддверии Дня России

Всего в акции приняли участие более 40 человек

АНДЕРМАТТ /Швейцария/, 11 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Соотечественники, живущие и работающие в Швейцарии, в преддверии Дня России провели в Андерматте мемориальную акцию у памятника сподвижникам полководца Александра Суворова (1730-1800), погибшим в 1799 году в боях с войсками Наполеона. В воскресенье они возложили цветы к монументу и исполнили гимн России.

Торжественная церемония у памятника проходила под музыку. Прозвучали гимн России, "Суворовский марш" и "Прощание славянки". Всего в акции приняли участие более 40 человек, приехавших из Женевы, Цюриха, Базеля, Цуга, Винтертура, Тичино и других городов и кантонов Швейцарии, а также из Франции. Соотечественники, собравшись на площадке у мемориала, скандировали: "С Днем России! Ура!" В своих выступлениях на церемонии они желали процветания России. Выступавшие говорили также о необходимости укрепления координации и взаимодействия между русскоязычными культурными ассоциациями различных городов Швейцарии. Байкеры из байк-клуба "Ночные волки" развернули у монумента большой флаг России.

Многие участники мемориальной акции приехали в Андерматт с детьми. Атмосфера была торжественной и праздничной. Соотечественники перед началом церемонии прибрали площадку перед памятником, посадили цветы.

С инициативой отметить День России у Суворовского мемориала выступили неделю назад соотечественники из Женевы. Организаторами выступили также базельцы, распространившие вместе с женевцами в соцсетях предложение приехать 11 июня в Андерматт. Идея собраться у монумента, сооруженного более 120 лет назад на месте одной из знаменитых битв перехода армии Суворова через Альпы - битвы у Чертова моста, встретила широкий отклик и поддержку как среди соотечественников, так и среди швейцарцев, с уважением относящихся к великому полководцу, которого помнят здесь как освободителя от оккупантов-французов.

Президент отделения байк-клуба "Ночные волки" швейцарец Рольф Шефлер в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил, что его клуб шефствует над Суворовским монументом, который в мае 2022 года подвергся нападению вандалов, испачкавших его желтой и синей краской. Эта выходка вызвала резкое осуждение, были быстро собраны средства, и ко Дню России, отмечавшемуся в 2022 году, памятник был очищен усилиями "Ночных волков" и неравнодушных соотечественников. В своих выступлениях у монумента в воскресенье участники мемориальной акции вспоминали события прошлого года, объединившие их в стремлении защитить мемориал и память о Суворове на швейцарской земле. "Мы теперь являемся официальными ответственными за монумент, осуществляем контроль за его состоянием. Мы планируем провести ремонтные работы, в частности, решить вопрос с установкой электроснабжения", - сказал Шефлер. "Очень важно было сегодняшней акцией в Андерматте поддержать Россию. Суворов - это и наша история, история Швейцарии. Не будь Суворова, я не знаю, как Швейцария выглядела бы сегодня", - отметил собеседник агентства. "У местных жителей - добрая память о русской армии, которая пришла, чтобы их освободить. Солдаты армии Суворова платили за все, не занимались грабежами и насилием, как французы, - подчеркнул Шефлер. - Суворов - великий герой".

Юрист из Винтертура швейцарец Урс Гислер участвовал в очистке памятника от краски в 2022 году. "Для меня было важно принять участие в очистке, потому что меня возмутило, как ведут себя в моей стране хулиганы, испачкавшие монумент, - сказал он. - Во время работы по очистке была очень хорошая атмосфера. Все взаимодействовали". "Я родом из этих мест, из кантона Ури. К Суворову относятся хорошо в Швейцарии, потому что он освобождал мою страну, прогнал французов. За это мы ему благодарны. Почти в каждой деревне по маршруту следования армии Суворова есть связанные с ним памятные места, дома, где он останавливался. Память о Суворове будет жить", - заключил Гислер.

Инициатива женевцев

Президент ассоциации "Русский Базель" Зарема Наваретта сказала корреспонденту ТАСС: "Состоявшаяся сегодня акция символизирует единение людей, находящихся на одной волне. Мы особенно благодарны Женеве за инициативу собраться в Андерматте. Мы, базельцы, решили дружно приехать сюда и поддержать эту инициативу. Надеюсь, что она приживется, и представители разных кантонов Швейцарии будут каждый год на День России собираться здесь, - отметила Наваретта. - Мы не забудем наши истоки. Сегодня здесь люди из разных уголков Швейцарии. Они ощущают себя частью России, настроены позитивно".

"Я давно живу в Швейцарии. Приехала в эту страну из города Ясиноватая", - рассказала корреспонденту ТАСС Людмила Хаузер из Цюриха. "Мне было важно приехать сегодня в Андерматт, встретиться с соотечественниками. Мы поддерживаем друг друга. Мы должны больше быть вместе", - сказала она.

Виктория Власова, приехавшая в Андерматт из Женевы, сказала корреспонденту ТАСС: "Суворов - это наша история. Я украинка из Мариуполя, но я считаю себя частью российской истории. С давних времен Российская империя была единой, и надо знать свою историю, чтить память своих героев, которые помогали другим народам, несли мир и свободу. Пример тому - Суворов. Он помог Швейцарии обрести свободу от французских недругов". "Украина должна обязательно быть с Россией, тогда это будет крепкая страна. Когда мы вместе, мы - сила. Все люди на Земле хотят мира, доброты, любви и счастья. Поэтому мы должны быть вместе", - заключила Виктория.

Памятник в Андерматте

Суворовский монумент находится на окраине Андерматта вблизи места знаменитой битвы у Чертова моста в ущелье Шёленнен. Он был сооружен в 1898 году на средства князя Сергея Голицына (1843-1915) по проекту петербургского архитектора Александра Векшинского (1859-1908). В надписи на плите говорится, что монумент посвящен "Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова-Рымникского, князя Италийского, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году". Участок земли площадью около 500 кв. м, на котором установлен монумент, принадлежит России. Его безвозмездно передала Российской империи в конце XIX века Унзернская община. Ежегодно в 20-х числах сентября в рамках традиционных Суворовских дней у памятника проводится торжественная церемония возложения венков с участием представителей России, Белоруссии и Швейцарии.

Швейцарский поход Суворова (10-27 сентября 1799 года по старому стилю) был предпринят с целью разгрома и изгнания из Гельветической республики французских войск.