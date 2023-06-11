В Иерусалиме открылась выставка фотографий ТАСС к 75-летию дипотношений России и Израиля

Экспозиция разместилась на территории Сергиевского подворья

ИЕРУСАЛИМ, 11 июня. /ТАСС/. Фотовыставка, посвященная 75-летию дипломатических отношений России и Израиля, открылась в воскресенье на Сергиевском подворье в Иерусалиме. Экспозицию, в которую вошли снимки фотокорреспондентов ТАСС, открыли израильский министр разведки Гила Гамлиэль, посол РФ в Израиле Анатолий Викторов и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

"В этом году Израиль - важный партнер России в этом регионе - отмечает 75-летнюю годовщину провозглашения независимости. Этот важный день прочно и навсегда связан с памятью о вехах в истории отношений между нашими странами. Позвольте мне лишь напомнить, что СССР был первой страной, де-юре признавшей Государство Израиль 18 мая 1948 года, и 26 мая того же года установившей дипломатические отношения с Израилем", - сказал, предваряя открытие выставки, российский посол.

По словам Викторова, активное участие Советского Союза в основании и развитии еврейского государства является бесспорным историческим фактом. "Некоторые яркие моменты из истории российско-израильских отношений запечатлены на специальной документальной фотовыставке, подготовленной при поддержке российского информационного агентства ТАСС, которую мы имеем честь официально открыть сегодня при участии первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана, который с нами здесь сегодня", - добавил дипломат.

В свою очередь израильский министр разведки Гила Гамлиэль в своем выступлении отметила, что после восстановления дипотношений в 1991 году Израиль и России развивали "плодотворные контакты, отмеченные укреплением дипломатических, культурных и экономических связей". Она отметила, что Израиль бережно хранит память о вкладе Советской армии в победу над нацизмом, кроме того, более миллиона русскоязычных израильтян олицетворяют собой живую связь между двумя странами.

"Израиль почитает героизм и жертвы Красной армии и советского народа в победе над нацистским режимом во Второй мировой войне. Вклад полумиллиона еврейских солдат Красной армии, 200 тыс. из которых лишились своих жизней, занимает особое место в наших сердцах. Тысячи ветеранов той войны сейчас живут в Израиле, и их истории отваги и мужества продолжают вдохновлять нас", - сказала Гамлиэль, поздравив россиян с наступающим Днем России.

Фотолетопись из архива ТАСС

На архивных снимках посетители выставки могут увидеть мгновения встречи космонавта Андрияна Николаева с израильскими актерами и режиссерами на IV Московском международном кинофестивале, богослужение по случаю иудейского праздника Песах (Пасхи) в синагоге и национальную торгово-промышленную выставку "Израиль-94" в Москве.

Кроме того, на выставке представлены кадры подписания таможенного соглашения между странами председателем правительства РФ Виктором Черномырдиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с президентом Израиля Реувеном Ривлином в 2016 году, участия главного раввина России Берл Лазара в церемонии передачи деревянной синагоги постройки 1872 года еврейской общине Томска.

На фотографиях можно увидеть момент, где президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принимают участие в акции памяти "Бессмертный полк" на Красной площади в 2018 году и открывают памятник жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" в парке "Сакер" в Иерусалиме в 2020 году.

Дипломатические отношения между СССР и Израилем установлены в мае 1948 года. В июне 1967 года дипотношения были разорваны. В 1987 году возобновлены отношения по консульской линии, а 18 октября 1991 года восстановлены в полном объеме.

Сергиевское подворье

Экспозиция разместилась на территории Сергиевского подворья, возведенного в центре Иерусалима в конце XIX века для приема православных паломников, в том числе членов императорской семьи. После 1917 года подворье на долгие десятилетия оказалось утрачено Россией и было ей возвращено только в 2008 году.

После продолжительной реставрации в июле 2017 года Сергиевское подворье вновь открылось для посетителей, с 2022 года на его территории работает Музей истории российского присутствия на Святой земле. В подворье регулярно проводятся различные выставки и творческие вечера. В 2023 году на территории Сергиевского подворья второй раз подряд проводится и официальный прием посольства РФ, посвященный отмечаемому 12 июня Дню России.