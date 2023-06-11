11 июня, 20:00
Военная операция на Украине

Самолет с 94 освобожденными российскими военными приземлился в Москве

В Минобороны РФ сообщили, что они будут доставлены в медицинские учреждения для прохождения лечения и реабилитации

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Самолет с 94 российскими военнослужащими, которые были освобождены из украинского плена, приземлился в Москве, соответствующее видео опубликовано в воскресенье в Telegram-канале телеканала "Звезда".

"Борт с 94 освобожденными российскими бойцами приземлился в Москве. На борту самолета российские военнослужащие, которые сегодня были освобождены из украинского плена", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ заявило, что в воскресенье в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 94 российских военных, "которым в плену грозила смертельная опасность".

В военном ведомстве уточнили, что освобожденные будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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