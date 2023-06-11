11 июня, 20:10
Военная операция на Украине

В Минпромторге сообщили, что ВСУ обстреляли Херсонскую область после отъезда Мантурова

Егор Алеев/ ТАСС
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров
© Егор Алеев/ ТАСС

Глава ведомства находился на Арабатской стрелке, по которой украинские военные нанесли удар

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ подтвердил, что вице-премьер - глава министерства Денис Мантуров находился на Арабатской стрелке в Херсонской области незадолго до обстрела детского оздоровительного лагеря Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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"Подтверждаем", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга, отвечая на вопрос, действительно ли вице-премьер Мантуров находился в том месте, которое после его вылета обстреляли ВСУ.

Ранее администрация Херсонской области сообщила в своем Telegram-канале, что 9 июня ракетному обстрелу со стороны ВСУ подвергся пионерский лагерь на Арабатской стрелке, в котором проживают гражданские. По предварительным данным, было выпущено три ракеты Storm Shadow, одну из которых удалось сбить средствами ПВО группировки войск "Днепр". В попавшем под обстрел детском пансионате проживали эвакуированные из подтопленных районов жители Херсонской области, преимущественно женщины, дети и пожилые люди.

Как сообщал врио губернатора региона Владимир Сальдо, в результате обстрела один человек погиб и еще один был ранен. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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