Путин в Кремле наградит Героев Труда и лауреатов госпремий за 2022 год

В России ежегодно присуждаются госпремии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в День России традиционно лично наградит лауреатов государственных премий за прошлый год.

В настоящее время ежегодно присуждаются госпремии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности. Каждой премии может быть удостоен как один соискатель, так и коллектив не более чем из трех человек. В этом случае денежное вознаграждение делится поровну между лауреатами.

Имена нынешних лауреатов были объявлены в пятницу на пресс-конференции в ТАСС. Среди них - создатели фильма "Вызов": актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Также госпремии удостоены директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров - за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности; художники-реставраторы Андрей Голубейко и Александра Орловская - за восстановление полотна Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года".

Президент благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", член СПЧ Ольга Демичева отмечена за заслуги в области правозащиты. Зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, руководитель департамента ОНФ Юлия Зимова, курирующая социальную помощь новым регионам, получила премию за достижения в благотворительной деятельности. Лауреатом стала и Александра Пермякова - руководитель Русского народного хора имени М. Е. Пятницкого. Ее наградили за вклад в сохранение и развитие традиций народного искусства.

Также госпремии были присуждены нескольким коллективам ученых - за разработки в области лечения рака, в сфере перинатологии и репродуктивной медицины, а также в атомной отрасли.

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 млн рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак. Госпремии вручаются президентом РФ в торжественной обстановке.

Награждение Героев Труда

Путин в День России на торжественной церемонии в Кремле лично вручит и золотые медали "Герой Труда РФ" россиянам, удостоенным этой награды.

Президент 1 мая подписал указ о присвоении звания Героя Труда пятерым россиянам за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Среди них - управляющий директор и генеральный конструктор компании "ОДК-Авиадвигатель" (находится в Пермском крае, входит в Ростех) Александр Иноземцев, ученый-химик, академик РАН, руководитель центра двойных технологий "Союз" (Московская область) Юрий Милехин, гендиректор Бийской льняной компании (Алтайский край) Лев Каленов, преподаватель волоколамской гимназии № 1 (Московская область) Татьяна Бабурова, подземный горнорабочий заслуженный шахтер РФ Эдуард Щербина.

Герой Труда Российской Федерации - высшее звание и государственная награда РФ за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Аналогичное звание (Герой Труда, позже - Герой Социалистического Труда) существовало в СССР. Указ об установлении звания Героя Труда РФ был подписан президентом России в 2013-м, в том же году прошли первые награждения. Всего к настоящему времени этого звания удостоены более 80 россиян.