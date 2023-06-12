Единороссы проведут флешмобы и праздничные фестивали в День России в регионах РФ

В парках и скверах Московской области организуют арт-точки с мастер-классами по оригами и народным промыслам

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" в понедельник проведет флешмобы, автопробеги, спортивные турниры и фестивали в регионах РФ в День России. Об этом сообщает пресс-служба единороссов.

"В Москве "Единая Россия" примет участие в автомотопробеге "Zа Россию! Zа Победу! Zа Президента!". В парке Лефортово волонтеры партии совместно с "Молодой гвардии "Единой России" развернут 12-метровый триколор. В парке "Фестивальный" будет открыта площадка Всероссийского марафона "Сила России", организованного советом сторонников партии. Здесь можно будет посмотреть реконструкцию средневековых боев на мечах, поучаствовать в перетягивании каната, играх в баскетбол и настольный теннис", - рассказали в партии.

В парках и скверах Московской области организуют арт-точки с мастер-классами по оригами и народным промыслам. Участников научат делать флаги в технике оригами, вязаные, плетеные игрушки, готовить блюда русской кухни, играть на национальных инструментах. Также мероприятия пройдут в Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Ленинградской, Калужской областях, Севастополе, Смоленске, Черкесске, Чебоксарах, Челябинске, Самаре и т. д.

Отдельное внимание активисты и волонтеры партии уделят участникам специальной военной операции и их семьям. "Для военнослужащих в некоторых регионах проведут концерты в госпиталях, а для их семей активисты партии организуют в День России развлекательные программы, экскурсии, концерты, мастер-классы по плетению маскировочных сетей", - говорится в сообщении.

Акции в новых регионах РФ

Патриотические праздничные акции охватят и новые регионы страны. "В Донецкой Народной Республике активистки партпроекта "Женское движение" поздравят раненых военнослужащих в госпиталях. На улицах Донецка волонтеры партии раздадут флаги РФ и шевроны "Донбасс - Россия - навсегда", - рассказали в партии.

В школе города Красный Луч (Луганская Народная Республика) "Единая Россия" откроет парту героя в честь командира комендантского полка 2-го гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса, полковника Сергея Грачева, который с 2014 года служил в ополчении ЛНР, награжден многочисленными медалями и орденами.

В Краснодоне молодогвардейцы развернут полотно российского флага с надписью: "Мы вместе с защитниками Отечества". В Луганске сторонники партии организуют заплыв в экипировке цветов триколора.

В Скадовске и Геническе Херсонской области партия организует площадки, где дети из алмазной мозаики соберут изображение герба страны на фоне российского флага.