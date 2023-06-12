В Исаакиевском соборе в Петербурге пройдет богослужение в честь 165-летия освящения храма

Его возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Праздничное богослужение, которое возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, пройдет в понедельник в Исаакиевском соборе в честь 165-летия со дня его освящения. Об этом сообщили в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви.

"12 июня 2023 года исполняется 165 лет со дня освящения Исаакиевского собора. В 08:45 в храме пройдет праздничное богослужение, которое возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. По завершении богослужения состоится крестный ход вокруг собора", - говорится в сообщении.

В митрополии напомнили, что храм во имя преподобного Исаакия Далматского был задуман императором Петром I, день рождения которого приходится на день памяти этого святого. Нынешнему собору предшествовали три храма, оказавшиеся недолговечными.

Четвертый по счету Исаакиевский собор был заложен в 1819 по проекту Огюста Монферрана. Строительство продолжалось почти 40 лет. Собор был освящен в день церковной памяти преподобного Исаакия Далматского 12 июня 1858 года митрополитом Григорием (Постниковым). C того момента Исаакиевский собор получил статус кафедрального и оставался им вплоть до своего закрытия в 1928 году. 12 апреля 1931 года с показа опыта с самым большим в мире маятником Фуко в Исаакиевском соборе был открыт Государственный антирелигиозный музей. В 1937 году собор получил статус памятника, а музею был определен историко-художественный профиль.

Первое богослужение после долгого перерыва прошло в соборе в 1990 году при патриархе Алексии II. C 12 сентября 2002 года по договору с руководством музея епархия начала совершать службы в приделе святого Александра Невского в праздничные дни. В 2005 году было подписано первое соглашение между Санкт-Петербургской епархией и государственным музеем-памятником "Исаакиевский собор" о совместной деятельности на территории объектов музейного комплекса. С осени 2015 года в соборе ежедневно совершаются утренние и вечерние богослужения.

С учетом исторически особого статуса Исаакиевского собора с 2002 года его настоятелем является правящий архиерей Санкт-Петербургской епархии. С 2014 года и по сей день это митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.