С начала спасательной операции в Херсонской области эвакуировали 7,1 тыс. человек

Как уточнил врио губернатора Владимир Сальдо, 80 человек были госпитализированы

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Более 7 тыс. человек были эвакуированы с начала спасательной операции с территорий в Херсонской области, затопленных в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС. Как сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо, за последние сутки оттуда вывезли 150 человек.

"К исходу 11 июня с начала спасательной операции с затопленных территорий эвакуированы 7,1 тыс. человек, из них 410 детей и 95 маломобильных граждан. За сутки вывезли 150 человек", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, 80 человек из районов наводнения были госпитализированы. В пунктах временного размещения расселено 1,7 тыс. человек.

Уровень воды

Уровень воды продолжает понижаться на территориях в Херсонской области, затопленных в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС, отметил Сальдо.

"Пик наводнения пройден. Вода продолжает уходить: в Новокаховском городском округе - до отметки 5 метров, в Голопристанском и Алёшкинском муниципальных округах - до 1,5 метра", - написал он.

От воды освободились более 1 тыс. домов в Херсонской области. В Новой Каховке продолжается откачка воды и расчистка территории, добавил врио губернатора региона.

Санитарная обработка

Также Сальдо сообщил, что специалисты Минобороны РФ начали санитарную обработку местности после снижения уровня воды в районах Херсонской области, которые были затоплены в результате разрушения плотины Каховской ГЭС.

"Сегодня началась санитарная обработка местности группировкой сил и средств от Министерства обороны Российской Федерации", - написал он.