Флаг международных летних игр "Дети Приморья" установили на вершине горы Фалазы

Восхождение совершили спортсмены из секции спортивно-туристического клуба "Гринтур"

ТАСС, 12 июня. Эстафета флага международных игр "Дети Приморья" побывала на вершине горы Фалазы. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона Олега Кожемяко.

"Восхождение на гору совершили ребята и взрослые из секции спортивно-туристического клуба "Гринтур". В мероприятии приняли участие волонтеры и представители оргкомитета "Детей Приморья". Руководил походом мастер спорта, заслуженный путешественник России, руководитель турклуба Владимир Шкрябин. Флаг водрузили на высоту 1 279 м", - рассказали в пресс-службе губернатора.

По информации краевых властей, на память ребятам раздали браслеты, значки, магниты и флажки "Детей Приморья", а также эксклюзивно изготовленный специально для этого восхождения нагрудный знак "Фалаза 1 279 м".

Помимо этого, флаг побывал в Пограничном и Октябрьском округах. Хранителей флага и талисманов игр "Дети Приморья" - медведя Влада и лису Злату - поприветствовали спортсмены из сборных команд, которые в начале июля отправятся на соревнования во Владивосток.

Сейчас флаг направляется по региону в Большой Камень и Смоляниново.

Об играх

Международные спортивные игры "Дети Приморья" пройдут с 3 по 8 июля во Владивостоке. В них примут участие более 1,5 тыс. спортсменов из пяти регионов России, Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. Юноши и девушки 13-16 лет сразятся в 11 видах спорта. Они разыграют около 500 золотых, серебряных и бронзовых медалей.

Организатор мероприятия - оргкомитет по проведению игр "Дети Приморья" при поддержке правительства Приморского края, Минспорта России, российского движения детей и молодежи "Движение первых", администрации Владивостока.