Глава Союза украинцев Польши заявил о проблемах у беженцев из-за русского языка

Мирослав Скорка подчеркнул, что многим полякам оказалось трудно понять, почему приехавшие в страну украинцы не выучили ни украинский, ни польский языки

ТАСС, 12 июня. Использование русского языка препятствует закреплению украинских беженцев в польском обществе. Об этом в воскресенье сообщила газета The Guardian со ссылкой на главу Союза украинцев в Польше Мирослава Скорку.

Скорка указал на то, что, согласно весеннему опросу, отношение польского населения к украинцам постепенно становится хуже. Одной из причин для этого является использование большинством украинцев русского языка для общения.

"По прошествии некоторого времени многим людям [полякам] было трудно понять, почему они [украинцы] не выучили ни украинский, ни польский языки", - приводит слова Скорки газета.

По состоянию на февраль этого года с 24 февраля 2022 года на польско-украинской границе было зафиксировано почти 10 млн въездов и почти 8 млн выездов. Согласно подсчетам МВД Польши, 1,4 млн прибывших в страну с Украины получили специальные идентификационные номера, которые позволяют им легально жить, учиться, работать и получать социальные пособия в республике. На текущий момент в стране остаются до 1 млн человек из числа прибывших с Украины после 24 февраля. Около полумиллиона беженцев начали работать в Польше.