Педвузам рекомендуют увеличить число бюджетных мест по профилю "Русский как иностранный"

Замглавы Минпросвещения Денис Грибов аргументировал это тем, что этот профиль сейчас является одним из самых популярных

КАЗАНЬ, 12 июня. /ТАСС/. Минпросвещения РФ рекомендовало педагогическим вузам на следующий учебный год увеличить число бюджетных мест для поступления по профилю "Русский язык как иностранный", рассказал ТАСС замглавы министерства Денис Грибов.

"В рамках формирования контрольных цифр приема студентов на следующий год рекомендовали нашим педагогическим вузам увеличить число бюджетных мест для поступления по профилю "Русский язык как иностранный". Он один из самых популярных на сегодняшний день", - сказал он.

Ранее Грибов рассказал ТАСС, что совместно с 14 педагогическими вузами Минпросвещения планирует открыть центры образования на русском языке в 28 африканских странах в 2023 году. Также в настоящее время реализуется проект по строительству русских школ в странах СНГ. Например, пять школ на 1,2 тыс. учеников уже построено в Таджикистане, подписано соглашение о строительстве девяти совместных школ в Киргизии, ведется диалог о строительстве четырех школ в Армении.

"Наши педагоги, которые работают за рубежом, несут современные методики преподавания, они также проводники нашей культуры и истории", - добавил замминистра.

Также совместно с педвузами для зарубежных школ будут разработаны адаптированные программы и технологии, позволяющие максимально эффективно применить лучшие российские практики с учетом местных ментальных, культурных и образовательных особенностей, а также с учетом уровня подготовки школьников.