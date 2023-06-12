Санья на острове Хайнань получил статус передового города с водосберегающими технологиями

В 2022 году около 25% потребляемых водных ресурсов в городе пришлось на повторно использованные

ХАЙКОУ /Китай/, 12 июня. /ТАСС/. Город Санья на южном побережье острова Санья получил в Китае статус передового населенного пункта с водосберегающими технологиями. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По данным издания, Госкомитет по делам развития и реформ КНР внес Санья в список городов КНР, которые наиболее эффективно и экономично расходуют водные ресурсы. Как отмечается, это еще одно подтверждение, что ведущий китайский курорт успешно формирует новую модель экологического развития.

Авторы издания обращают внимание, что администрация Санья уделяет пристальное внимание внедрению низкоуглеродных технологий и передовых методов очистки. Благодаря этому город способен перерабатывать до 210,5 тыс. куб. м воды в сутки. В 2022 году порядка 25% потребляемых водных ресурсов (29,5 млн куб. м), как уточняется, пришлось на повторно использованные - это гораздо больше, чем в среднем по Хайнаню (7%).

Санья - ведущий китайский курорт, где проживает более 1 млн человек. В 2022 году его валовый продукт составил 84,71 млрд юаней (примерно $12,2 млрд). Среднегодовая температура воздуха в этом городе достигает 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов - все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтенный туризм и пляжный отдых.