Спасенного от перекупщиков волка доставили в московский центр воспроизводства

Животному помощь ветврачей не потребовалась

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Спасенного от перекупщиков и контрабандистов волка разместили в столичном центре воспроизводства редких животных. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Московского зоопарка.

"Спасенный волк прибыл в центр воспроизводства. <…> Ему пять лет, и большую часть жизни он, скорее всего, прожил в клетке размером 1,5 м на 2,5 м. <…> По прибытии в центр воспроизводства редких видов животных Ёжка сначала немного нервничал, но вскоре освоился на новой для себя территории", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что волк осторожный, но любознательный и активный. Не очень любит игрушки, предпочитает общаться с зоологами, когда те приходят заниматься с ним. "Ёжка доверяет своим киперам, однако не особенно любит тренинги, хотя они, разумеется, проходят регулярно. Пока он научился лишь переходить из одной части вольера в другую, чтобы можно было прибраться и оставить еду", - добавили в зоопарке.

Как подчеркнула гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, спасенного волка важно было немного откормить, обеспечить ему полноценный рацион. "Сейчас он получает 2 кг различного отборного мяса в день. Один день - перерыв, так как в природе хищники питаются не ежедневно", - уточнила она.

Обращение от правоохранительных органов и последующее постановление Росприроднадзора о том, что необходимо принять на содержание животных, изъятых у перекупщиков и контрабандистов, поступило в Московский зоопарк в октябре. Они временно содержались в стесненных условиях, где персонал ухаживал за ними по мере сил и возможностей. В числе спасенных животных был самец волка по имени Ёжка.

"Он в целом здоров, ему даже не понадобилась помощь ветврачей, как некоторым другим спасенным животным из этой группы. Сейчас Ёжка живет в просторном временном помещении с открытым верхом. Разумеется, внутри предусмотрены различные укрытия, куда он может зайти в любой момент. В будущем волк сможет переехать в новый, еще более комфортный вольер", - заключили в пресс-службе столичного зоосада.