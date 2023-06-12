Мэр Мариуполя заявил, что город восстановят в течение трех лет

По словам Олега Моргуна, ремонтно-восстановительные и строительные работы ведутся на 1,8 тыс. объектов

МАРИУПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Власти Мариуполя рассчитывают, что город будет полностью восстановлен в течение ближайших трех лет. Об этом ТАСС сообщил глава города Олег Моргун.

"Этот год будет ударный. <…> Я думаю, что в течение трех лет мы закроем [тему] восстановления города", - сказал мэр. По его словам, ремонтно-восстановительные и строительные работы ведутся на 1,8 тыс. объектов - жилых домов, объектов социальной и коммунальной инфраструктуры.

К федеральной программе восстановления города подключены 16 регионов РФ, в работах по строительству задействованы 25 тыс. рабочих - как из числа местных жителей, так и из других регионов России.

Мариуполь был освобожден в апреле 2022 года в ходе специальной военной операции, при этом часть группировки Вооруженных сил Украины была заблокирована в промзоне металлургического комбината "Азовсталь". 20 мая Минобороны РФ сообщило о сдаче в плен почти 2,5 тыс. заблокированных на заводе украинских боевиков и завершении операции освобождения города.