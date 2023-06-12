Лидер Приднестровья пожелал России преодоления трудностей и процветания

Вадим Красносельский выразил благодарность российским миротворцам, которые обеспечивают безопасность на Днестре с 1992 года

КИШИНЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский пожелал России преодоления трудностей и процветания, поздравив проживающих в непризнанной республике граждан РФ с Днем России.

"Мы от всей души желаем России преодолеть все трудности, мы желаем российскому народу процветания", - говорится в опубликованном пресс-службой президента поздравлении.

Красносельский также выразил благодарность миротворцам России, которые обеспечивают безопасность на Днестре с 1992 года. Он напомнил о многовековых связях региона с Россией и их укреплении. "Это и экономические контакты, и общие стандарты образования, и проекты в области культуры, и православные традиции", - обратил внимание Красносельский.

Приднестровье было образовано 2 сентября 1990 года на территории левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Оно выступило против действий радикальных политиков Молдавии, требовавших выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему и последовавшего вооруженного конфликта молдавские власти утратили контроль над левобережными районами. С тех пор стороны ведут переговоры об урегулировании и отношений.