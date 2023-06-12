На въезде из Литвы в Белоруссию образовалась очередь из фур

На четырех КПП находятся более 1 700 грузовиков

ВИЛЬНЮС, 12 июня. /ТАСС/. Большая очередь из фур образовалась на границе Литвы и Белоруссии. Водители машин на четырех контрольно-пропускных пунктах (КПП) на въезде из Литвы в Белоруссию будут вынуждены ждать пересечения границы от одних до двух с половиной суток. Об этом свидетельствуют данные, размещаемые в режиме реального времени на сайте дирекции КПП при Минтрансе Литвы.

По состоянию на 10:00 (совпадает с мск) понедельника самое непродолжительное ожидание в 23 часа предстоит водителям 235 грузовиков на КПП Лаворишкес (направление на Полоцк). Дольше всего в очереди будут стоять машины на переходе в населенном пункте Медининкай (направление на Минск). Их там скопилось 660 с ожидаемым временем пропуска в 63 часа.

Всего на четырех КПП, согласно данным дирекции, находятся 1 718 грузовиков. Однако на самом деле у границы их гораздо больше, так как ведомство фиксирует лишь тот транспорт, который въезжает на площадки ожидания.