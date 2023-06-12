Жители Подмосковья получили федеральные и региональные награды

Мероприятие приурочено ко Дню России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Жителям Московской области вручили федеральные и региональные награды на мероприятии, приуроченном ко Дню России. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

"Губернатoр [Московской области Андрей Воробьев] вручил фeдеральные и региoнальные нaграды выдaющимся жителям Подмосковья на мерoприятии, приурoченном ко Дню России. <...> Также в ходе праздничнoго мерoприятия губернатoр вручил паспoрта гражданина Российской Федерации пoбедителям школьных oлимпиад - Екатерине Кудиновой из гимназии им. Е. М. Примакова и Ильясу Биктимирову из физико-математического лицея №5 города Долгoпрудный, которым исполнилось 14 лет", - значится в сообщении.

Так, награды получили участники специальной военной операции. Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени удостоен начальник штаба 45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады спецназначения Денис Клетенкин. Орденом "За доблесть и мужество" награжден Вячеслав Панькин, который пошел служить добровольцем в феврале 2022 года.

Звание "Почетный гражданин Московской области" присвоено директору учебно-тренировочного центра "Новогорск" Николаю Доморацкому. Он служил в системе гражданской обороны, был участником ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, последние 20 лет связан со спортом - руководит центром подготовки сборных команд России к Олимпийским играм и соревнованиям международного уровня. Государственной награды - почетного звания "Заслуженный учитель РФ" - удостоена педагог начальных классов школы №16 из Коломны Наталья Медова, почетное звание "Заслуженный работник ЖКХ РФ" получил директор предприятия "Тепло Коломны - объединенные инженерные системы" Николай Герлинский. Главному врачу пушкинского санатория "Виктория" Василию Найденову присвоено почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения РФ".

"Заслуженный тренер Советского Союза и России Леонид Тягачев удостоен ордена "За заслуги перед Московской областью" I степени. Долгие годы он возглавлял Олимпийский комитет страны, а сегодня является почетным его президентом", - отметили в пресс-службе.

Также наградами отмечены руководители и команды предприятий, которые укрепляют экономику и обороноспособность страны, участвуют в социальных проектах. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получил сооснователь "Чистой линии" Тигран Матинян. "Компания практически с первых дней стала другом подмосковной акции "Доброе дело". Она неоднократно устраивала для детей-сирот из ДНР экскурсии на свой завод, где каждый ребенок мог не только познакомиться с захватывающим процессом производства мороженого, но и полакомиться вкусным пломбиром или эскимо. А ко Дню защиты детей "Чистая линия" отправила на Донбасс почти 19 тонн этого лакомства", - пояснили в правительстве региона.