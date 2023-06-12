Президент Абхазии поздравил россиян с Днем России

Как отметил Аслан Бжания, РФ явила миру множество величайших ученых

СУХУМ, 12 июня. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Владимира Путина и всех россиян с Днем России, отметив, что их страна явила миру множество величайших ученых, деятелей искусства, первой освоила космос. Поздравление опубликовано на официальном сайте президента в понедельник.

"Сердечно поздравляю сас с Днем России. Этот праздник объединяет всех россиян, которые живут в этой великой многонациональной стране, чтут ее богатую культуру и многовековые традиции, вносят посильный вклад в укрепление ее социального и экономического потенциала, в защиту и отстаивание ее интересов на мировой арене. Россия явила миру множество величайших ученых, деятелей искусства, спортсменов, писателей и поэтов, первой освоила космос", - говорится в поздравлении.

По словам президента, "славные страницы российской истории дают каждому ее жителю много поводов для гордости и патриотизма".

"Абхазию с Россией связывают особые отношения, основанные на многовековой дружбе и добрососедстве. Выражаю надежду на то, что они и впредь будут развиваться в наилучшем духе союзничества", - говорится в поздравлении.

Бжания пожелал Путину и всему народу России "крепкого здоровья, мира, благополучия и преумножения достижений Отечества".