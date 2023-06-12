Умер Сильвио Берлускони

Бывшему премьер-министру Италии было 86 лет

РИМ, 12 июня. /ТАСС/. Основатель и бессменный лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, трижды возглавлявший правительство, умер на 87-м году жизни. Об этом в понедельник сообщила газета Corriere della Sera.

В начале апреля после госпитализации с воспалением легких выяснилось, что политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза (на фоне которого развилась легочная инфекция). В связи с заболеванием он проходил курс химиотерапии. Берлускони пролежал тогда в миланской клинике "Сан-Раффаэле" более месяца, и был вновь госпитализирован 9 июня.

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