12 июня, 08:27,
обновлено 12 июня, 08:37
Умер Сильвио Берлускони

Умер Сильвио Берлускони

Dan Kitwood/ Getty Images
Сильвио Берлускони
© Dan Kitwood/ Getty Images

Бывшему премьер-министру Италии было 86 лет

РИМ, 12 июня. /ТАСС/. Основатель и бессменный лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, трижды возглавлявший правительство, умер на 87-м году жизни. Об этом в понедельник сообщила газета Corriere della Sera.

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Биография Сильвио Берлускони

В начале апреля после госпитализации с воспалением легких выяснилось, что политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза (на фоне которого развилась легочная инфекция). В связи с заболеванием он проходил курс химиотерапии. Берлускони пролежал тогда в миланской клинике "Сан-Раффаэле" более месяца, и был вновь госпитализирован 9 июня.

В новость были внесены изменения (11:38 мск) - добавлена новая информация. 

Теги:
ИталияБерлускони, СильвиоУмер Сильвио Берлускони
© Информационное агентство ТАСС
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