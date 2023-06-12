12 июня, 08:41
Военная операция на Украине

Папа Римский написал письмо Зеленскому

Понтифик заявил, что нужно "способствовать установлению мира как можно быстрее"

РИМ, 12 июня. /ТАСС/. Папа Римский Франциск написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором выразил "близость его страдающему народу и продемонстрировал готовность сделать все, чтобы положить конец этим страданиям". Об этом сообщил кардинал Маттео Дзуппи, папский спецпредставитель по украинскому урегулированию, который недавно вернулся из Киева, где встречался с Зеленским.

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"Мы должны способствовать установлению мира как можно быстрее, понять, что нужно, чтобы достичь его. И в этом смысл письма, которое Папа Римский написал Зеленскому, а именно в том, как мы можем помочь и быть рядом с его страдающим народом, продемонстрировать свою заинтересованность в том, чтобы положить конец этой трагедии", - заявил кардинал в интервью, опубликованном в понедельник на страницах газеты La Repubblica. "Я отправился в Киев, чтобы сказать: "Мы с вами и, как сможем, поможем прийти к миру", - отметил Дзуппи. Кардинал добавил, что есть сигналы, что в Москве он будет принят представителями правительства и Русской православной церкви.

"Для Москвы два региона в Донбассе - часть России. Украина борется за территориальную целостность. И очевидно, что это противоположные позиции. Мы можем только желать, чтобы этот спор был разрешен не при помощи оружия, но всеми теми инструментами, которых до сих пор было недостаточно, чтобы избежать конфликтна", - сказал папский спецпредставитель.

13 мая Франциск принял Зеленского в Ватикане. Ряд СМИ полагает, что во время поездки в Москву, которая готовится, Дзуппи может передать папское послание, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. 

Теги:
Франциск (Папа Римский)Путин, Владимир ВладимировичУкраинаВатиканРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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