Президент Армении посетил посольство РФ и поздравил с Днем России

Ваагн Хачатурян также направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину

ЕРЕВАН, 12 июня. /ТАСС/. Президент Армении Ваагн Хачатурян в понедельник посетил посольство РФ в Ереване по случаю государственного праздника - Дня России. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Армении.

"Глава армянского государства поздравил посла России в Армении Сергея Копыркина, а также передал поздравления и наилучшие пожелания российскому народу и руководству страны", - говорится в сообщении.

Хачатурян в понедельник направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России, в котором отметил развитие отношений между Ереваном и Москвой. Об этом сообщила пресс-служба президентского аппарата.

"В истории многовековой Российской государственности этот знаменательный день, символизирующий многовековые традиции, силу и дух Российского государства, объединяет всех россиян, которые помнят прошлое своей Родины и верят в ее будущее. Армяно-российские отношения, основанные на многовековой дружбе двух народов, сегодня уверенно развиваются в духе союзнического взаимодействия. Плодотворный политический диалог и стратегический характер межгосударственного партнерства позволяют совместными усилиями достигать значимых результатов по всем направлениям", - отметил Хачатурян.