В Кишиневе прошел флешмоб в честь Дня России

Акцию организовала внепарламентская партия "Возрождение"

КИШИНЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Участники флешмоба у российского посольства в Молдавии напомнили об исторических связях и важных датах в истории двух стран с помощью баннеров с инфографикой, которые были установлены вдоль бульвара Стефана Великого. Организатором акции выступила внепарламентская партия "Возрождение".

"Российско-молдавские связи имеют долгую историю, которая началась еще в средние века. Мы делим множество общих культурных и исторических черт, которые сплачивают нас вместе. Наши страны тесно сотрудничают во многих сферах, включая экономику, политику, культуру и образование. С днем России и дружбой между Молдавией и Россией", - говорится в опубликованном партией пресс-релизе.

Инфографика в хронологическом порядке рассказывает о двусторонних отношениях, которые начали развиваться еще между господарем Молдавии Стефаном Великим и российским царем Иваном III, о советском периоде, культурных и других связях.

Свои поздравления в адрес России в понедельник направили также представители других партий Молдавии и общественные деятели.