Полиция Лондона задержала почти 90 экоактивистов за полтора месяца

По данным Скотленд-Ярда, противодействие демонстрантам за это время обошлось полиции в $5,7 млн

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Полиция Лондона задержала 86 экологических активистов кампании общественного неповиновения Just Stop Oil за полтора месяца их протестов в столице. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник Скотленд-Ярдом.

Акции заключаются в том, что демонстранты медленно идут по улицам, сильно затрудняя движение транспорта. С конца апреля по 8 июня в Лондоне состоялось 165 подобных акций, из них в 125 случаях полиция публиковала специальное распоряжение, требующее манифестантов срочно прекратить акцию протеста. "В некоторых случаях производились задержания тех, кто не подчинялся требованиям. Всего в рамках этой операции <…> было произведено 86 задержаний, в 49 случаях предъявлены обвинения", - отмечается в заявлении.

Как добавили в Скотленд-Ярде, противодействие экоактивистам обошлось полиции за это время в £4,5 млн ($5,7 млн), а объем потраченного на это служебного времени эквивалентен 13,7 тыс. смен.

Just Stop Oil требует от правительства немедленно запретить разработку новых нефтегазовых месторождений в стране. Во второй половине 2022 года члены движения постоянно перекрывали в час пик самые оживленные автотрассы и дороги, обливали краской автосалоны, штаб-квартиры корпораций, бутики дорогих брендов, а также атаковали произведения искусства. Так, они вылили суп на картину художника Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее и попытались испортить несколько других полотен.

В 2023 году, помимо затруднения движения на улицах, они несколько раз распыляли порошковую краску в общественных местах, в том числе на спортивных и культурных мероприятиях.