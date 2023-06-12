Путин в Кремле награждает Героев Труда и лауреатов госпремий

Герой Труда РФ - высшее звание и государственная награда страны за особые трудовые заслуги перед государством и народом

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий 2022 года началась в День России в Большом Кремлевском дворце. Президент РФ Владимир Путин лично принимает награжденных.

На церемонии присутствуют гендиректор Первого канала Константин Эрнст, актриса Юлия Пересильд, директор киноконцерна "Мосфильм" режиссер Карен Шахназаров, художники-реставраторы Андрей Голубейко и Александра Орловская, президент благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева, зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова, руководитель Русского народного хора имени М. Е. Пятницкого Александра Пермякова. Лично награды из рук президента получат и ученые - лауреаты госпремий в области науки и технологий - Дмитрий Пушкарь, Игорь Хатьков, Алексей Шабунин, Михаил Скорохватов, Владимир Копейкин, Геннадий Сухих, Левон Ашрафян, Дмитрий Трофимов.

Также в Кремль приглашены Герои Труда - управляющий директор и генеральный конструктор компании "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев, руководитель центра двойных технологий "Союз" Юрий Милехин, преподаватель волоколамской гимназии № 1 Татьяна Бабурова, подземный горнорабочий Эдуард Щербина.

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Помимо денежного вознаграждения (10 млн рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак. В настоящее время ежегодно присуждаются госпремии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности. Каждой премии может быть удостоен как один соискатель, так и коллектив не более чем из трех человек. В этом случае денежное вознаграждение делится поровну между лауреатами.

Герой Труда Российской Федерации - высшее звание и государственная награда РФ за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Аналогичное звание (Герой Труда, позже - Герой Социалистического Труда) существовало в СССР. Указ об установлении звания Героя Труда РФ был подписан президентом России в 2013-м, в том же году прошли первые награждения.