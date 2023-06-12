Путин поздравил жителей Перми и Пермского края с 300-летием города

Как отметил президент, город "сыграл важную роль в судьбе Отечества, освоении Прикамья, в укреплении индустриального, оборонного потенциала страны"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Перми и Пермского края с 300-летием основания Перми - Города трудовой доблести. Текст поздравительной телеграммы опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Ваш город сыграл важную роль в судьбе Отечества, освоении Прикамья, в укреплении индустриального, оборонного потенциала страны. Вы по праву гордитесь многими поколениями своих земляков, среди которых известные поэты и писатели, композиторы и ученые, государственные и общественные деятели. Их трудовые свершения и ратные подвиги служат достойным примером истинного подвижничества, преданности гражданскому долгу и Отчизне. Так же мужественно сражаются в наши дни уроженцы Пермского края, защищая Россию", - говорится в поздравлении.

Президент добавил, что сегодня Пермь - большой, самобытный, современный город, крупный центр металлургической и металлообрабатывающей промышленности с развитой транспортной, социальной инфраструктурой.

"Ведущие пермские предприятия производят оборудование для космической и авиационной отраслей, военную технику для Вооруженных Сил. И конечно, на всю страну славится ваша знаменитая школа балета и уникальная коллекция Пермской художественной галереи, отметившей в минувшем году свое 100-летие", - отмечается в тексте поздравительной телеграммы.

Путин пожелал жителям края успехов и всего наилучшего, а также поздравил с Днем России.