"Почта Донбасса" представила продукцию, посвященную истории Донбасса в составе РФ

На новых марках, конвертах и штемпелях изображены знаковые места Донецкой Народной Республики

ДОНЕЦК, 12 июня. /ТАСС/. "Почта Донбасса" ко Дню России выпустила конверты, марки и штемпель серии "Регионы". Церемонии торжественного гашения состоялись одновременно в Донецке, Луганске и Москве, сообщилгенеральный директор "Почты Донбасса" Евгений Гришунов.

"Сегодня у нас специальное гашение. Параллельно оно проходит в Луганске и Москве. Посвящено гашение, как и сама новая продукция, сегодняшнему празднику и новым регионам в составе России. Это первый День России в составе большой страны", - сказал ТАСС Гришунов.

На новых марках, конвертах и штемпелях изображены знаковые места Донецкой Народной Республики (ДНР), в том числе Мемориальный комплекс "Саур-Могила", Спасо-Преображенский кафедральный собор, памятник "Твоим освободителям, Донбасс", памятный знак сталевару, расположенный в Енакиево, Мемориал подвигу шахтеров Макеевки и памятник "Слава шахтерскому труду".

Ранее "Почта Донбасса" сообщала ТАСС о подготовке к выпуску новых художественных почтовых марок, посвященных ДНР из серии "Регионы".