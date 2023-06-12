Румынские учителя приостановили всеобщую забастовку после повышения зарплат

Согласно постановлению правительства, зарплаты учителей будут повышены на 50% с 1 января 2024 года

БУХАРЕСТ, 12 июня. /ТАСС/. Лидеры профсоюзных объединений работников среднего образования Румынии объявили в понедельник о приостановлении всеобщей забастовки, которую они проводят уже три недели, требуя повышения зарплат. Об этом сообщило агентство Agerpress.

В заявлении профсоюзных объединений подчеркивается, что это решение связано с постановлением правительства, которым предусмотрено, что зарплаты учителей будут повышены на 50% с 1 января 2024 года и что зарплата начинающего учителя будет равна средней зарплате по стране. "Если в тексте нового закона о зарплатах не будут применены положения из постановления правительства, забастовка будет возобновлена", - предупреждают профсоюзные лидеры.

Последний раунд переговоров между представителями правительства и профсоюзов прошел в воскресенье. По его итогам премьер-министр Николае Чукэ сообщил, что зарплаты учителей будут повышены на 25%, начиная с 1 июня этого года, и еще на 50%, начиная с 1 января 2024 года, когда вступит в силу новый закон о зарплатах. Оклад начинающего учителя будет равен средней зарплате по стране. В течение пяти лет будет выплачиваться ежегодная премия учителям в 1,5 тыс. леев (€300) и административно-техническому персоналу - в 500 леев (€100).

Текст проекта постановления, включающий эти меры, был опубликован на сайте Минобразования, чтобы с ним могли ознакомиться все учителя, и кабинет ожидал сообщения о прекращении забастовки и возвращении учителей в школы, чтобы официально принять его.

Всеобщая забастовка работников среднего образования началась в Румынии 22 мая. Согласно СМИ, это был крупнейший трудовой конфликт за последние 18 лет, из-за протеста учителей был прерван учебный процесс и внесены изменения в график завершения учебного года. Для урегулирования конфликта с лидерами профсоюзов неоднократно встречался премьер-министр Николае Чукэ, прошла их встреча с президентом Клаусом Йоханнисом. По данным профсоюзных объединений, в забастовке до последнего времени принимали участие более 70% всех румынских учителей.