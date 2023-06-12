История дружбы Путина и Берлускони

Президент РФ Владимир Путин со смертью Сильвио Берлускони потерял человека, с которым его связывала многолетняя дружба. Она стала примером того, как лидеры могут отстаивать интересы своих стран, но при этом выстраивать теплые отношения, не зависящие от конъюнктуры.

О смерти Берлускони в понедельник сообщила газета Corriere della Sera. Основатель и бессменный лидер партии "Вперед, Италия", трижды возглавлявший правительство, умер на 87-м году жизни.

Путин и Берлускони дружили больше 20 лет. ТАСС вспоминает, как это было.

Давняя дружба

Путин и Берлускони познакомились на саммите G8 в Генуе в 2001 году. За годы работы в большой политике они провели несколько десятков деловых встреч один на один и на различных международных форумах, в России и в Италии, во многих других странах.

Лидеров связали не только государственные интересы, но и дружба, возникшая буквально с первой встречи. Они разговаривали по телефону, обменивались письмами. Бывая в Италии, Путин никогда не упускал возможности и всегда находил время в плотном рабочем графике, чтобы встретиться с Берлускони. А тот прилетал в Россию - поздравить друга с днем рождения, вместе отдохнуть на Алтае, пройтись по музеям Крыма.

Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, эти встречи были "чисто дружескими", Путин и Берлускони "поддерживают постоянный неформальный контакт, разговаривают по телефону, часто Берлускони приезжает в Россию". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что Путин ни с кем из действующих политиков не общается так тесно, как в свое время с премьер-министром Италии Берлускони и канцлером Германии Герхардом Шредером.

Пылинки с пиджака Путина

На официальных переговорах и мероприятиях Путин и Берлускони умели невзначай нарушить рамки протокола. В 2004 году российский президент и итальянский премьер, пройдясь по цехам нового совместного завода по выпуску бытовой техники в Липецке, вышли к журналистам на пресс-конференцию, на которой Путин назвал одну из причин добрых отношений с Берлускони. "Мы знаем его позицию в отношении России, знаем и критику, которую он в связи с этим получил в ЕС, но у него от этого не стало ни больше, ни меньше политических противников в Европе, а вот друзей в России прибавилось", - сказал тогда глава российского государства, добавив, что считает Берлускони "главным специалистом по созданию благоприятного климата между Россией и Евросоюзом". Выслушав перевод этих слов на итальянский, Берлускони подошел к Путину и белоснежным носовым платком стал с улыбкой отряхивать пылинки с пиджака президента.

"С Берлускони нас связывает многолетняя дружба. Сильвио - политик мирового уровня, настоящий лидер, который отстаивает интересы своей страны на международной арене. Его искреннее желание и стремление сохранить и преумножить потенциал между нашими странами заслуживает уважения", - говорил президент РФ о работе с итальянским премьером. "Нам не удается часто видеться, но, когда представляется возможность, он никогда не позволяет себе говорить о внутренней политике. И я тоже этого не делаю", - отмечал российский лидер. Позже Путин признавался, что ему легко общаться с Берлускони, потому что тот всегда руководствуется интересами своей страны, ее экономики, ее народа.

"Какие бы должности мы ни занимали, где бы мы ни работали, мы люди прежде всего, и доверие между людьми, конечно, очень важный фактор в работе, в строительстве отношений на государственном уровне", - считает президент. "Вот это было самым главным среди того, что лежало в основе наших добрых отношений, - я всегда чувствовал действительно искреннее желание строить межгосударственные отношения, вне зависимости от внутриполитической конъюнктуры", - подчеркивал Путин.

Поездка в Крым

Берлускони остался верен дружбе и после серьезного кризиса в отношениях России и Европы в 2014 году. Спустя год после того, как Крым вновь стал российским, экс-премьер приехал на полуостров, чтобы вместе с Путиным осмотреть местные достопримечательности, а потом говорил, что хотел бы вновь вернуться сюда.

По официальной информации, последняя личная встреча Путина и Берлускони состоялась в 2019 году. Тогда итальянский политик прилетал в Сочи на день рождения российского президента. С тех пор Путин и Берлускони созванивались и переписывались.

В сентябре 2021 года глава российского государства по телефону и в телеграмме поздравил экс-премьера с 85-летием. "Ты по праву считаешься одним из наиболее авторитетных государственных деятелей Европы. Общепризнаны твои лидерские качества, политическая мудрость и дальновидность", - написал президент. "Трудно переоценить твой личный вклад в развитие российско-итальянских отношений", - обратился Путин к Берлускони, заметив, что тот продолжает прилагать "активные усилия для продвижения конструктивного диалога" между РФ и Италией. "Дорожу нашей многолетней дружбой. Помни, что ты всегда желанный гость на российской земле", - пожелал глава государства.

"Недавно мне позвонил, чтобы поздравить, мой друг Путин. Я ему сказал следующее: "Влади, ты меня знаешь, и я искренен, в мире из выдающихся лидеров остался только ты". Мы посмеялись, но я не шучу, это - правда", - рассказывал Берлускони.

На следующий день рождения - в сентябре 2022 года - бывший итальянский премьер снова получил поздравления от Путина. Телеграмма из Кремля была отправлена и в канун Нового 2023 года.